العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
باسيل غادر الى بغداد
الحريري عرض لأوضاع المدراس الرسمية في العاصمة.. واستقبل المشنوق
عون تابع الاوضاع السياسية مع زواره
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة
غريفثس يصل صنعاء للقاء قيادة ميليشيات الحوثي
سليمان: المؤسسات الامنية خط الدفاع الاخير عن وجود الدولة
قرار صادر عن وزارة الإتصالات
محاولة لاغتيال ترامب.. والخطة بطريقة “السهل الممتنع”
مفوضية العدل في “التقدمي” تثمن موقف نادي القضاة: التأكيد على إستقلالية القضاء
الذهب يسجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع
شهيب: هل عادت تهديدات سفاح دمشق بتدمير الجبل؟
ابتزها بنشر صور لها على هاتفه!
طقس ممطر وانخفاض بدرجات الحرارة
وزير خارجية إيران لنظيره الأميركي: إقرأ!
عون استقبل البعريني والقاضي ابراهيم
المبعوث الأمريكي: ضربات للتحالف في سوريا استهدفت قياديا في الدولة الإسلامية
عقيص: الاحداث الامنية والسياسية ترحّل الحكومة
محفوض: هناك من يتحكّم بالجميع..
لافروف: أميركا تلعب بالورقة الكردية في سوريا
قطر خارج “أوبك” في كانون الثاني
الرئيس الصيني في بنما لتوقيع اتفاقيات تعاون
هذه رسالة جعجع الى الحريري!
ماكرون يغير تكتيكاته.. ويأمر بـ"القبضة الحديدية"
توقيف شبكة لتصنيع حبوب الكبتاغون
تدابير سير ليلاً في جل الديب
إقتراحات المعارضة الفرنسية لإخماد ثورة "السترات الصفراء"
أين التحقيق الجنائي بمقتل أبو ذياب؟
اليمن .. الحوثيون يضعون عراقيل أمام مشاركتهم في مفاوضات السويد
العماد عثمان: أفشل الأشياء أجهر الأصوات وأعظمها جثة
ترامب: الصين تخضع للمطالب الأميركية
الاثنين في ٣ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
02:09 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
لافروف: أميركا تلعب بالورقة الكردية في سوريا
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٣ كانون الاول ٢٠١٨
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أحد عناصر السياسة الأميركية في سوريا هو اللعب بالورقة الكردية.
وأضاف الوزير الروسي إن ما يحدث في شرق الفرات انتهاك سافر للتمسك بمبدأ أراضي سوريا، مؤكداً أن استغلال الورقة الكردية ليس خطراً لسوريا فقط، بل يمتد إلى العراق وإيران وتركيا.
وحول إدلب، قال لافروف أن جميع المسلحين المتطرفين هناك لم ينفذوا بعد طلب الانسحاب إلى ما وراء الشريط المنزوع السلاح.
لافروف قال إن بوتين وأردوغان اتفقا على اتخاذ خطوات كفيلة لإفشال محاولات المتطرفين تقويض هذه الاتفاقية المهمة.
في الأثناء يتوقع أن تستضيف واشنطن في اليومين المقبلين اجتماعاً لمسؤولي الدول في 'المجموعة الصغيرة”، التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن.
فيما توقع مراقبون أن تتجه واشنطن إلى تكريس الوجود العسكري شمال شرقي سوريا أو فرض عقوبات وإجراءات ضد النظام وضد الوجود الإيراني
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١ كانون الاول ٢٠١٨
- بوتين: "الحرب ستستمر" ما دامت السلطات الاوكرانية
»
١ كانون الاول ٢٠١٨
- توافق روسي سعودي على تمديد اتفاقهما حول خفض إنتاج
»
١ كانون الاول ٢٠١٨
- بوتين دعا أردوغان لترسيخ الهدنة في إدلب
»
٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨
- إنترفاكس: روسيا ستنشر المزيد من أنظمة إس-400 في شبه
»
٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٨
- بوتين "قلق" إزاء قرار أوكرانيا فرض قانون الطوارئ
»
٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٨
- روسيا: ليس لدينا صواريخ تخالف الاتفاق النووي مع أمريكا
»
٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٨
- خارجية روسيا تستدعي سفير أوكرانيا وتطالب حماية بعثتها
»
٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٨
- لافروف: نجاح تسوية أزمات العالم مرهون بموقفي موسكو
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا