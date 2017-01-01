وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء الأحد إلى بنما لتوقيع سلسلة اتفاقيات تعاون، في أول زيارة رسمية لمسؤول صيني إلى الدولة التي تقع فيها قناة تصل بين المحيطين الأطلسي والهادئ.



وهذه أول زيارة رسمية لمسؤول صيني إلى بنما منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية في 2017 عقب قطع بنما علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.



وسيوقّع شي وفاريلا الإثنين خلال اجتماع في قصر لاس غارثاس، مقرّ الحكومة البنمية، حوالى عشرين اتفاقية في مجالات التجارة والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية ونقل المعرفة.