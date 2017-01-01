العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
الرئيس الصيني في بنما لتوقيع اتفاقيات تعاون
هذه رسالة جعجع الى الحريري!
ماكرون يغير تكتيكاته.. ويأمر بـ"القبضة الحديدية"
توقيف شبكة لتصنيع حبوب الكبتاغون
تدابير سير ليلاً في جل الديب
إقتراحات المعارضة الفرنسية لإخماد ثورة "السترات الصفراء"
أين التحقيق الجنائي بمقتل أبو ذياب؟
اليمن .. الحوثيون يضعون عراقيل أمام مشاركتهم في مفاوضات السويد
العماد عثمان: أفشل الأشياء أجهر الأصوات وأعظمها جثة
ترامب: الصين تخضع للمطالب الأميركية
"داعش" لم ينتهِ في العراق ويستفيد من التوترات السياسية
الكوش: لن ندخل بسجالات اعلامية مع وهاب ونترك الأمر إلى القضاء
حادثة الجاهلية: هذا ما كشفه تقرير الطبيب الشرعي!
التحالف: طائرة أممية تنقل جرحى الحوثي اليوم من صنعاء
جنبلاط عبر “تويتر”: فهمنا انه ممنوع ذكر ايران والتعرض لعلي مملوك لا من قريب ولا من بعيد
فرنسا وأزمة السترات الصفراء
نوبات الاستفزاز والافتعال: المزيد من الإضرار بالاستقرار الهشّ
عام على اغتيال علي عبدالله صالح
في "التلازم" المصيري!
100 يوم أمام عبدالمهدي لتقييم برنامجه الحكومي.. ومخاوف من “الحقائب الشاغرة”
حمادة: لماذا هذا الهجوم على الحريري؟
مصادر قريبة من الوزير باسيل: مبادرته لم تنته
عبدالله : قرار المواجهة لم يتخذه “الاشتراكي”
إيران تؤكّد بعد المزاعم الأمريكية انها ستواصل تجاربها الصواريخية
مصادر “الأنباء”: جنبلاط كلف حزبيين ايصال رسالة لحزب الله بأنه لن يقبل هذه المرة تحديه بهذه الطريقة
إلغاء «السلسلة»… كيف ومتى ولماذا؟
تهديدات وإتهامات بين إسرائيل و«حزب الله».. ماذا يحدث!
الرواية الكاملة لأحداث الجاهلية.. من الفرار بين الأحراج إلى رصاصة الـ”M16″
المستقبل : الرواية الكاملة لأحداث الجاهلية.. من الفرار بين الأحراج إلى رصاصة الـ"M16" وهاب مطلوب للعدالة.. والجبل تحت راية الدولة
النهار : فتنة "الفراغ والتعطيل" أطلَّت برأسها
الاثنين في ٣ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:24 ص
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
الرئيس الصيني في بنما لتوقيع اتفاقيات تعاون
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٣ كانون الاول ٢٠١٨
وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء الأحد إلى بنما لتوقيع سلسلة اتفاقيات تعاون، في أول زيارة رسمية لمسؤول صيني إلى الدولة التي تقع فيها قناة تصل بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
وهذه أول زيارة رسمية لمسؤول صيني إلى بنما منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية في 2017 عقب قطع بنما علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.
وسيوقّع شي وفاريلا الإثنين خلال اجتماع في قصر لاس غارثاس، مقرّ الحكومة البنمية، حوالى عشرين اتفاقية في مجالات التجارة والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية ونقل المعرفة.
المصدر :
AFP
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٣ كانون الاول ٢٠١٨
- ماكرون يغير تكتيكاته.. ويأمر بـ"القبضة الحديدية"
»
٣ كانون الاول ٢٠١٨
- إقتراحات المعارضة الفرنسية لإخماد ثورة "السترات
»
٢ كانون الاول ٢٠١٨
- إيران تصر على مواصلة تجاربها الصاروخية
»
٢ كانون الاول ٢٠١٨
- لماذا ترك ترمب رئيس الأرجنتين وحيداً على المنصة؟
»
٢ كانون الاول ٢٠١٨
- ماكرون يسعى للحوار مجدداً مع ممثلي المحتجين
»
٢ كانون الاول ٢٠١٨
- مقتل محتج من "السترات الصفر" بمنطقة ايرل الفرنسية
»
٢ كانون الاول ٢٠١٨
- لوبان تدعو لحل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات
»
٢ كانون الاول ٢٠١٨
- 10 محطات بمسيرة الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا