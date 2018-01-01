A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى منسق قطاع المحامين في "تيار المستقبل" المحامي عمر الكوش ان بيان قوى الأمن الداخلي أوضح ملابسات تبليغ رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهّاب وكيفية استحالة التبليغ بعد محاولات عدة.

وأكد الكوش، في مداخلة مع "تلفزيون الجديد"، أن "وهاب لم يصدر أي رد ايجابي للتبليغ واعتبر نفسه أنه لم يتبلغ"، معتبراً ان بيان قوى الأمن أوضح ان هناك إشارة من قبل النائب العام التمييزي لضرورة تبليغ وهاب بوجوب الحضور إلى القضاء للإستماع إلى إفادته".

ورأى ان الجهات الأمنية تقدر عدد القوة أو الآليات العسكرية اللازمة للتبليغ، والقوة العسكرية لم تسء إلى أحد، خصوصاً أن مقتل مرافق وهاب محمد أبو ذياب لم يقتل من قبل الأجهزة الامنية.

وشدد على "اننا لن ندخل بسجالات اعلامية مع وهاب ونترك الأمر لتحقيق شفاف، وكل ما يدلي به وهاب يصب في التشويش على عمل القضاء والأجهزة الأمنية".

وإذ ذكّر بأن "تيار المستقبل" لجأ إلى القضاء في ملف وهاب، ولن يدخل بسجالات تهدف إلى التشويش على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية، دعا إلى إحترام مؤسسات الدولة، مشيراً إلى ان اعتذار وهاب من الحريري عن "الفيديو المسرب" يقرره القضاء.

وختم: "يجب ان يحضر وهاب الجلسة وإذا امتنع عن ذلك قد تصدر مذكرة جلب وفي حال لم تخلف، يصدر بحقه بلاغ بحث وتحر أو يتحول إلى قاضي التحقيق وقد يتم تسطير مذكرة توقيف بحقه". المصدر : al jadeed لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر