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ترامب: الصين تخضع للمطالب الأميركية
 
 
 
 
 
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٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بكين وافقت على "خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأميركية، وذلك غداة اتّفاقه مع نظيره الصيني شي جينبينغ في العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيرس، على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إنّ "الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المصدّرة إليها من الولايات المتّحدة.. حالياً تبلغ هذه الرسوم 40 في المئة".

وأعلن البيت الأبيض أنّ ترامب وافق على أن يرجئ لمدة 90 يوما تنفيذ قراره بزيادة الرسوم الجمركية على نصف الواردات الصينية.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ القرار، الذي كان من المفترض أن يرفع اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير الرسوم الجمركية من 10 في المئة إلى 25 في المئة، على ما قيمته 200 مليار دولار سنويا من الواردات الصينية، تم إرجاء تنفيذه لمدة 90 يوما، إفساحاً في المجال أمام توصل البلدين لاتّفاق ينهي الحرب التجارية الدائرة بينهما.

وجاء في البيان إنّه "إذا لم يتوصّل الطرفان في نهاية هذه المدّة إلى اتّفاق فإنّ الرسوم الجمركية ستُرفع من 10 إلى 25 في المئة.

وكان الاجتماع بين الرئيسين منتظراً بشدّة، بسبب تأثيراته المحتملة على الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسبق لنائب الرئيس الأميركي، مايك بينس،أن توعد الشهر الماضي الصين بمزيد من الرسوم إذا لم "تخضع" بكين للمطالب الأميركية.
المصدر : skynews'
 
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