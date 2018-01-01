



بقي الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وحيدا على المنصة، عندما وقع سوء تفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث شوهد الرئيس الأمريكي وهو يبتعد خلال مناسبة لالتقاط الصور.



وظهر الزعيمان وهما يتصافحان أمام المصورين قبل أن يغادر ترامب المنصة، فيما يحاول ماكري التواصل معه، ويلحق به أحد موظفي التشريفات.



ويبدو أن الرئيس الأرجنتيني كان يريد أن يبقى ترامب على المنصة، في انتظار زعماء العالم الآخرين لالتقاط 'صورة جماعية” رسمية لزعماء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.



ويجتمع قادة العالم في مجموعة العشرين في بوينس أيرس في قمة 2018، التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول قضايا عالمية رئيسية.

