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الاثنين في ٣ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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ماكرون يسعى للحوار مجدداً مع ممثلي المحتجين
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٢ كانون الاول ٢٠١٨
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون وزير داخليته بالقيام بتعديلات في الإجراءات الأمنية في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المستمرة على زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأصدر مكتب الرئيس بيانا بعد اجتماع طارئ عقد بالقصر الرئاسي يوم الأحد لمناقشة احتجاجات السبت، حيث تحول المتظاهرون المرتدون لـ #سترات_صفراء إلى العنف.
وذكر البيان أن ماكرون طالب رئيس وزرائه إدوار فيليب أيضا بلقاء زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية وممثلي الحركات الشعبية الاحتجاجية بهدف إجراء حوار.
وانهارت خطط سابقة لعقد لقاء بين رئيس الوزراء وممثلي حركة الاحتجاج الشعبية الأسبوع الماضي بعد رفض طلب بإذاعة اللقاء والمحادثات عبر بث مباشر.
ومن المقرر أن يطلع وزير الداخلية ونائبه لجنة برلمانية على قضية احتجاجات باريس التي تحولت إلى #أعمال_شغب.
وقالت لجنة القانون بمجلس الشيوخ الفرنسي في بيان، إن جلسة الاستماع المقررة الثلاثاء ستركز على الإجراءات الأمنية وقت الاحتجاج وأي إجراءات أخرى ضرورية لمنع تكرار أضرار السبت.
وقالت الشرطة إن 133 شخصا أصيبوا واعتقل 412، فيما أضرم المحتجون النار في سيارات وهشموا نوافذ ونهبوا متاجر ورشقوا الشرطة بالحجارة وشوهوا قوس النصر بكتابات غرافيتية في العاصمة الفرنسية.
وتهيمن أغلبية محافظة على مجلس الشيوخ الفرنسي، وتعارض الحزب الوسطي للرئيس ماكرون، الذي يملك الأغلبية في الغرفة الأدنى بالبرلمان.
المصدر :
أسوشيتد برس
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