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الاحد في ٢ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:09 م
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الحواط: مبروك للامارات
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٢ كانون الاول ٢٠١٨
أكد النائب زياد الحواط في عيد الامارات الوطني أن لبنان والامارات قصّة أخوة صادقة وتعاون في صناعة الخير والانماء.
وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر": "مبروك للامارات في عيدها الوطني".
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