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الحواط: مبروك للامارات
 
 
 
 
 
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٢ كانون الاول ٢٠١٨
 
أكد النائب زياد الحواط في عيد الامارات الوطني أن لبنان والامارات قصّة أخوة صادقة وتعاون في صناعة الخير والانماء.

وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر": "مبروك للامارات في عيدها الوطني".
 
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