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لوبان تدعو لحل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة
 
 
 
 
 
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٢ كانون الاول ٢٠١٨
 
دعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي المعارض، مارين لوبان، إلى حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على خلفية موجة الاحتجاجات والاضطرابات التي تمر بها فرنسا.

وقالت لوبان، في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد: "من الضروري تطبيق نظام الانتخابات البرلمانية القائمة على التمثيل النسبي، وحل الجمعية الوطنية لإجراء انتخابات برلمانية".
 
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