الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم 10 محطات بمسيرة الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن نجل الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الأب، وفاته السبت عن عمر ناهز الـ94 عاماً.



وكان الرئيس الأميركي الـ41 للولايات المتحدة، أصيب قبل سنوات بمرض الباركنسون، الذي أجبره على استخدام كرسي متحرك. وأجبرته حالته الصحية خلال السنوات الأخيرة على الدخول مراراً إلى المستشفى.



وفي ما يلي عرض لمسيرة الرئيس الأميركي الحادي والأربعين للولايات المتحدة جورج بوش الأب الذي توفي عن 94 عاما، في عشر محطات:



- 12 حزيران/يونيو 1924: ولد جورج هربرت ووكر بوش في مدينة ميلتن بولاية ماساتشوسيتس.



- 1942: تطوع جورج بوش في البحرية الأميركية وكان أصغر طياريها سنا. وتم تسريحه في 1944.



- 1945: تزوج من بربارا بيرس ورزقا بستة أولاد هم جورج ووكر الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة، وروبن الذي توفي عن ثلاث سنوات، وجون الملق ب"جيب" الذي أصبح حاكم فلوريدا ثم ترشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2016 وهزم، ونيل ومارفن ودوروثي.



- 1953: أسس جورج بوش الأب شركة زاباتا النفطية (زاباتا بتروليوم كومباني) في ولاية تكساس حيث صنع ثروة كبيرة.



- 1967-1971: شغل مقعد ولاية تكساس في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري.



- 1971-1973: شغل منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.



- 1976-1977: مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).



- 1981-1989: شغل منصب نائب الرئيس في عهد رونالد ريغن بعدما كان خصمه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 1980.



- 1989-1993: تولى رئاسة الولايات المتحدة. في آب/أغسطس 1990 وبعد غزو القوات العراقية للكويت، تولى قيادة تحالف دولي قام بتحرير الكويت في شباط/فبراير 1991 بعد حرب خاطفة أطلق عليها اسم "عاصفة الصحراء".



- 1992: ترشح لولاية رئاسية ثانية لكنه هزم أمام الديموقراطي بيل كلينتون الذي تولى مهامه رسميا في 20 كانون الثاني/يناير 1993.

المصدر : العربية.نت لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر