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"خلية الأزمة" في الإليزيه تنهي اجتماعها.. ولا اعلان عن نتائج
 
 
 
 
 
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٢ كانون الاول ٢٠١٨
 
انتهى اجتماع خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة الفرنسية على إثر الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أيام، بدون الإعلان عن أي نتائج، الأمر الذي يبقي الأزمة بين الحكومة والمحتجين معلقة.

وضم الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الرئاسي بباريس، رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستان، ووزير البيئة فرانسوا دي روغي، المسؤول عن النقل والطاقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت الحكومة الفرنسية تدرس إعلان حال الطوارئ في البلاد للتصدي للاحتجاجات التي أسفرت منذ أسبوعين تقريبا عن اعتقال أكثر من 400 شخص وإصابة أكثر من 130 آخرين.
المصدر : سكاي نيوز
 
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