الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار سرحال : لا نفتري على أحد.. والحريري خط أحمر A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نظم قطاع المهن الحرة في منسقية جبل لبنان الجنوبي في "تيار المستقبل"، وبرعاية امين عام التيار احمد الحريري ممثلاً بمنسق عام جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، فطور صباحي تكريمي لمهندسي اقليم الخروب، في مبنى منسقية جبل لبنان الجنوبي في فريسين – كترمايا، في حضور النائب محمد الحجار، نائب رئيس "تيار المستقبل" النقيب سمير ضومط، عضو المكتب السياسي رفعت سعد، منسق عام قطاع المهن الحرة طارق الحجار، نقيب المهندسين خالد شهاب، اعضاء مكتب ومجلس منسقية جبل لبنان الجنوبي، وحشد من مهندسي اقليم الخروب.



افتتح اللقاء بقراءة سورة الفاتحة لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ثم القى منسق فرع المهندسين في جبل لبنان الجنوبي وعضو مجلس نقابة المهندسين امير عاشور كلمة اشار فيها الى ان المهندسين كانوا دائماً ركيزة اساسية في تيار المستقبل والرقم الصعب في مختلف المحطات والاستحقاقات، واكد ان الرئيس سعد الحريري كالشجرة المثمرة ترشق دائماً بالحجارة وكيف لو كانت شامخة ابية متجذرة بالاصالة والانتماء والميان بالوطن، لافتاً الى اننا لن ننسى الخصوصية والمكانة المميزة التي كان يتمتع بها المهندسون في ضمير ووجدان الرئيس رفيق الحريري، داعياً الى التنبه الى المخاطر التي تحدق بالوطن، لافتاً الى ان المرحلة والاستحقاقات القادمة ليست سهلة ابداً حيث ان الجميع اصبح يعلم بأن هناك استراتيجية مدروسة ومخطط واضح يُعمل على تنفيذه منذ عشات السنين، مشدداً على ان هذا الامر يتطلب منا جهداً وعملاً ووقتاً وتعوناً ولا يمكننا مواجهتها الا بالتكافل والتضافر معاً، شاكراً جميع المهندسين حضورهم هذا اللقاء.



ثم تحدث المهندس محمد فؤاد ياسين فاثنى على دور الرئيس الشهيد رفيق الحريري صاحب الرؤية التي حمت لبنان لانه زرع في الاجيال العلم والثقافة التي تعتبر ضمانة البلد وتطوره وضمانة الاعتدال والحفاظ على المقدرات وعدم الانجرار الى الفوضى، واكد اننا "في هذا اللقاء علينا مسؤولية كبيرة دون تردد بالصمود في المجالات الاجتماعية والثقافية والنقابية كافة.



وشدد على انه "لن يراودنا الاحباط والانهزام والتردد خصوصاً في هذا اللقاء مع المهندسين القدماء الذين واكبوا التيار منذ بداياته والمتخرجين الجدد، ونوّه بالمهندسين وديناميكيتهم وقوتهم في التيار خصوصاً في النقابة وكافة المجالات الهندسية "ونحن رقم رقم صعب والايام اثبتت ذلك".



واشار الى انه في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة علينا مسؤولية من بيتنا الكبير تيار المستقبل تجاه من يحمي مصالحنا واختصاصاتنا، ورأى "حتى لا نكون شركة تأمين او مكان لانجاز المعاملات يجب ان نتحضّر وعلينا مسؤولية كبرى لنحقق امنياتنا ونحمي مصالحنا واجيالنا في مستقبل افضل نبني عليه"، مشدداً على اهمية القطاع الهندسي في دعم النمو الاقتصادي، كما عرض لرؤيته المستقبلية لتعزيز وتحسين عمل النقابة وحماية المهندسين وحقوقهم.



ثم تحدث منسق عام المهن الحرة في "تيار المستقبل" طارق الحجار فعرض للتحديات التي تواجه قطاع المهندسين في لبنان وابرزها الكمّ الهائل للمنتسبين الى النقابة، مشدداً على ضرورة اعادة التوجيه نحو القطاع المهني، داعياً الى التكامل بين قطاعات تيار المستقبل والكتلة النيابية، معتبراً ان اهم تحدي هو كيفية المحافظة على وحدتنا لأن كل شخص منا مسؤول عن هذه الوحدة ومشارك فيها فيما يجمعنا هو قضية واحدة ومستقبل واحد.



واخيراً كانت كلمة امين عام "تيار المستقبل" احمد الحريري القاها ممثله منسق عام جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال فرحب بالحضور ونقل تحيات الامين العام واعتذاره عن الحضور لسبب طارىء وقال: "مكتب تيار المستقبل ومجلس منسقية جبل لبنان الجنوبي يقيمان سلسلة نشاطات بدأت بأهم قطاع وهو قطاع المهندسين، وهذه الجلسة هي جلسة تواصل من تيار المستقبل معكم بالمباشر، وسيكون لنا جلسات متخصصة مع البلديات والمهندسين في هذه القاعة في مركز تيار المستقبل".



وتناول الشق السياسي محدداً منطقة الشوف فقال: "نحن مدرسة الشهيد رفيق الحريري، مدرسة علم وبناء لا مدرسة شارع وابن شارع، مدرسة الرئيس سعد الحريري مدرسة الوطن والخوف على المؤسسات وعلى اهلنا وناسنا، اما للسفهاء والسخيفين الذين يتكلمون بحق الرئيس سعد الحريري والشهيد رفيق الحريري نقول "هذا خط احمر وغير مقبول ومن يفعل ذلك سيحاسب. نحن لا نفتري على احد ولن نفتري"، فخطابنا دائماً يجمع ويقرّب لأن هذه مدرسة الرئيس سعد الحريري المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر