توصّل الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما التي تهدد الاقتصاد العالمي، في ختام قمة لمجموعة العشرين في بيونوس آيرس سادتها خلافات.





وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحافي بعد عشاء عمل استغرق أكثر من ساعتين بين شي وترامب ومستشاريهما، أن الرئيسين "توصّلا إلى اتّفاق لوضع حدّ لفرض رسوم جمركية جديدة".



وأوضح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوان في المؤتمر الصحافي نفسه أن واشنطن تخلت عن قرارها رفع الرسوم الجمركية من 10 في المئة إلى 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة مئتي مليار دولار - نصف الكمية الإجمالية - اعتبارا من الأول من كانون الثاني.



لكنّ البيت الأبيض أكد أن هذا القرار معلق فقط، وبالتحديد لمدة تسعين يوما.