A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إعتبر النائب وليد البعريني أن”وئام وهاب يمعن اليوم عبر خطاباته الفتنوية والمذهبية بضرب وزعزعة إستقرار البلد وأخذه للمجهول عبر تلفيقات وأكاذيب”.



وإستهزأ البعريني من تصريحات وهاب المتناقضة متسائلاً:”خرجت علينا بعد عملية أمس لأبطال فرع المعلومات الذين يقومون بواجبهم تجاه أي فار من وجه العدالة، خرجت علينا بالإعتذارات وأن الفيديو المسيئ الذي تحدثت فيه عن الشهيد رفيق الحريري لا يقصده وكأنك تستغبي عقولنا…يا وهاب لو إستمع طفل لكلامك لبكى من الضحك كفى إستخفافاً بعقول اللبنانيين وجرنا إلى فتنة وتعطيل للبلد”.



البعريني شدد على ضرورة إحترام القانون و” لمثول وهاب أمام القضاء وهو وحده من يتحمل مسؤولية دم مرافقه الذي سقط أمس بنيران أصدقائه و كان السبب خطابات وعنترياته”.



أضاف:”للأسف بات وئام وهاب يجاهر بالمعصية بالبلد و الخطاب الفتنوي ويستغل بعض أبناء الجاهلية الذين نكن لهم وأهلنا الدروز كل محبة وإحترام…كفى يا وهاب تهديداً ووعيداً وكذباً وإفتراءً وتمثيلاً على الجميع”.



وختم بالقول:” ماهكذا تعالج ملفات الفساد وليس على حساب كرامات الناس والتعرض للمقامات السياسية '. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر