الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم ثالث قضية فساد ضد رئيس وزراء العدو: اتهامات بالرشوة لنتنياهو وزوجته A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد إن تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فساد ضد رئيس الوزراء.



وتتهم السلطات نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع والا الإخباري المملوك للشركة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.



وبدوره ردّ نتنياهو في بيان إن توصيات الشرطة ضده ليس لها أساس قانوني.



إلا انه في حال توجيه الاتهامات إليه، سيواجه نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الوزراء لفترة رابعة، أحد أكبر التحديات أمام مسيرته السياسية. ورغم هيمنة نتنياهو على المشهد السياسي الإسرائيلي، فإن توصيات الشرطة الجديدة تأتي بعدما أصبح للائتلاف اليميني بزعامته أغلبية في البرلمان بفارق مقعد واحد.



وقالت الشرطة في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية إنها توصلت أيضا إلى ما يكفي من الأدلة لاتهام المساهم صاحب الحصة المسيطرة في بيزك بالرشوة وكذلك مسؤولين آخرين في الشركة.



وجاء في البيان 'الاشتباه الرئيسي هو أن رئيس الوزراء تلقى رشا وتصرف بشكل ينطوي على تضارب في المصالح بالتدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لصالح شاؤول إلوفيتش وبيزك وبالتوازي مع ذلك طلب بصورة مباشرة وغير مباشرة التدخل في محتوى موقع والا بطريقة تصب في مصلحته”.



وقال متحدث باسم نتنياهو إنه لا يوجد أساس قانوني لتوصيات الشرطة وإن التحقيق لن يفضي إلى شيء في نهاية المطاف.



ويتوقف توجيه الاتهامات لنتنياهو على قرار المدعي العام الإسرائيلي الذي ما زال يبحث ما إذا كان سيوجه الاتهام لرئيس الوزراء في قضيتين أخريين. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر

أخبار متعلقة لا يوجد أخبار متعلقة