A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أشار رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض، إلى أنّ "بيان قوى الأمن الداخلي حول ما حصل في بلدة الجاهلية هو المصدرالصحيح لكل المعلومات والتي يُعتدّ بها لكونها صادرة عن المؤسسة الأمنية الشرعية، وبالتالي لا قيمة لكل الروايات من قبل المطلوبين من العدالة لكن إستحضار "حزب الله" في معرض التطورات لا بد من التوقف عنده وتشريح مراميه".



وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أضاف أنّ "الكلام عن أن القضية بيد السيد حسن نصرالله في معرض حادثة الجاهلية لا يجب أن يغيّر شيئاً بواقع الحال، وعلى الدولة إستكمال ما بدأته من خلال إستناباتها القضائية وبالتالي متابعة الإجراءات بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية والسيّد الوحيد الذي يجب أن يسود في هذه القضية هو القانون".



وتابع محفوض: "هيبة الدولة أو ما تبقى من هيبتها تتعلق اليوم بحماية وتدعيم ومساندة ومؤازرة قوى الأمن الداخلي وكل فروعها وشعبها ومنها شعبة المعلومات وبذلك نحمي أرزة لبنان المطبوعة على جبين كل عنصر أمني، وهذا الامر يجب ترجمته بتطبيق وإنفاذ قرارات القضاء من دون تمييز ولا تمييع ولا مسايرة ولا مساومة".



كما لفت إلى أنّ "كل كلام يحرّض على الدولة ومؤسساتها ويعطي الذرائع أو التبريرات للمخالفين والمتوارين من وجه العدالة هو بمثابة شراكة واضحة مع الخارجين عن القانون وتواطؤ فاضح وعلى الإعلام اللبناني أن ينحاز لمنطق الدولة ومؤسساتها من دون زيادة ولا نقصان فالدولة إما تكون أو لا تكون لا مكان لنصف دولة". المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر