أكّد النائب هادي ابو الحسن ممثلا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب السابق وليد جنبلاط في مؤتمر جبهة التحرّر العمالي على انه: 'لا لمحاولات المس بحقوق المتقاعدين، لا لفرض ضرائب جديد تمس الطبقات المتوسطة ، لا للتهرب الضريبي والتهرب الجمركي، ونعم للإسراع بتشكيل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات”. مؤكدا على أنه 'نعم لسياسية تقشفية وخطة اقتصادية وانقاذية”.



و أشار ابو الحسن الى انه 'سوف نكون بمواجهة الممارسات المدمرة التي تغرق لبنان من خلال القيام بعملنا الرقابي ولن نساير احدا ولن نهادن احدا”، مشددا 'ماضون بمسيرة الإصلاح الحقيقي '.



سياسي، شدّد ابو الحسن أنه 'رغم كل التوترات والتحديات تبقى الدولة هي الاساس وتبقى الاخلاق هي القيمة الفضلة التي تميز أدءانا”، مشددا ” لا يجوز الاستمرار بتعريض السلم الاهلي للخطر وضرب هيبة الدولة .. كفى دماءا وانتحارا”.