A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن "الحزب التقدمي الإشتراكي" البيان التالي: "‏يتوجه الحزب التقدمي الإشتراكي بالتعزية إلى عائلة أبو ذياب الكريمة وإلى عموم أهالي الجاهلية بوفاة الفقيد محمد أبو ذياب خلال الأحداث المؤسفة التي حصلت في البلدة بالامس".



وأضاف البيان: "إن الْحزب يعود ليؤكد أننا كنّا بغنى عن هذه الخسارة الأليمة وعن كل ما جرى نتيجة الحالة الأمنية الشاذة التي يمثلها البعض والتي طالما استهدفت استباحة الجبل في أمنه وسلمه وبسبب منطق الخروج عن القانون والعبث بالامن والذي حظى برعاية وتغطية ما وهو واقع لا نقبل باستمراره وقد رأينا نتائجه المؤسفة بالامس في وفاة المرحوم محمد أبو ذياب وفي ما تعرضت له وتحملته بلدة الجاهلية من خسائر وأعباء ومخاطر كادت تحولها إلى ساحة مواجهة مع القوى الأمنية الشرعية على حساب سلامة اَهلها الذين يريد البعض اتخاذهم رهائن لأدواره المشبوهة".



وختم البيان: "يؤكد الحزب على مسؤولية القضاء في متابعة التحقيقات مع كل الموقوفين والمطلوبين بكل عدالة وشجاعة في كل ما حصل في الأيام الماضية لأن التهاون القضائي الذي يسعى إليه البعض اليوم والذي لطالما مورس سابقاً هو الذي قادنا إلى ما وصلنا اليه من مآس وخسائر". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر