الاحد في ٢ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:25 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
علوش : احمل مسؤولية الدم الذي سقط امس الى من تسبب بهذا الواقع
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢ كانون الاول ٢٠١٨
 
أشار عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في حديث على قناة 'المستقبل”: احمل مسؤولية الدم الذي سقط بالامس الى من تسبب بهذا الواقع ومن اخذ الناس دروعا بشرية والمطلوب من القوى الامنية اجراء تحقيق جدّي عن كيفية سقوط القتيل بالامس
المصدر : المستقبل
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢ كانون الاول ٢٠١٨ - محفوض: على المتطاولين على قوى الأمن ألا يطلبوا »
٢ كانون الاول ٢٠١٨ - الحواط: مبروك للامارات »
٢ كانون الاول ٢٠١٨ - "التقدمي": جنبلاط بعث برسالة الى حزب الله قال فيها انه »
٢ كانون الاول ٢٠١٨ - "التقدمي": جنبلاط بعث برسالة الى حزب الله قال فيها انه »
٢ كانون الاول ٢٠١٨ - تحية من جنبلاط لغسان سلامة: كبير من لبنان »
٢ كانون الاول ٢٠١٨ - تحية من جنبلاط لغسان سلامة: كبير من لبنان »
٢ كانون الاول ٢٠١٨ - الحريري بحث ورياشي أبرز التطورات السياسية »
٢ كانون الاول ٢٠١٨ - المشنوق: لن ننجر إلى الفتنة مهما فعلوا »