أشار عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في حديث على قناة 'المستقبل”: احمل مسؤولية الدم الذي سقط بالامس الى من تسبب بهذا الواقع ومن اخذ الناس دروعا بشرية والمطلوب من القوى الامنية اجراء تحقيق جدّي عن كيفية سقوط القتيل بالامس