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أردوغان: لا نستهدف الإضرار بالأسرة الحاكمة في السعودية
 
 
 
 
 
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٢ كانون الاول ٢٠١٨
 
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، أنّ "إصرار تركيا على معرفة الحقيقة وراء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لا يستهدف إلحاق الضّرر بالأسرة الحاكمة في السعودية".

وقال أردوغان للصحافيين على هامش قمّة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس إنّ "حلّ قضية خاشقجي سيكون أيضاً في صالح الأسرة الحاكمة في السعودية"، مشدّداً على "أنّنا لم نعتبر تلك قضية سياسية على الإطلاق، بل نريد التأكد من كشف أبعاد هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها".

أضاف: "ليس لنا مصلحة في إلحاق ضررٍ بالمملكة العربية السعودية أو الأسرة الحاكمة في السعودية. نرى أنّ إلقاء الضوء على كل جوانب جريمة القتل ومحاكمة كلّ مرتكبيها سيكون في صالح السعودية".
المصدر : Reuters
 
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