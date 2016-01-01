توقع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأربعاء، تخطي حجم استثمارات بلاده في الهند، عتبة 100 مليار دولار.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، في العاصمة نيودلهي.



وقال بن سلمان إن رئيس الوزراء "مودي"، زار السعودية في 2016، "حققنا نجاحًا في هذه السنوات.. لقد استثمرنا حوالي 44 مليار دولار في الهند".



وأضاف: "هناك فرص لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار في البلاد"، بحسب ما نقلت صحيفة "هيندوستان تايمز" الهندية.



وذكر الأمير السعودي، أن "الإرهاب مصدر قلق مشترك مع الهند، وسنوفر جميع أشكال التعاون للهند سواء عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية أو أية جوانب أخرى".



تولي السعودية أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الهند، وترى فيها فرصة كبيرة باعتبارها مستهلكا ضخما للنفط، وكون الرياض أحد أكبر منتجي النفط في العالم.



وتطورت العلاقات الثنائية بين الهند والسعودية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.



ففي الفترة بين 2017 و2018 وحدها، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 27.48 مليار دولار؛ مما يجعل المملكة رابع أكبر شريك تجاري لها.