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بو صعب يوضح: شراء المعدات تم عبر لجان رسمية للقمة الاقتصادية
 
 
 
 
 
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٢٠ شباط ٢٠١٩
 
جاءنا من المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب البيان الاتي: "رداً على ما ورد اليوم في صحيفة الأخبار عن تشكيلات في لواء الحرس الجمهوري وشراء معدات أمنية، يهم وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب توضيح ما يلي:

- في ما خص القرار باجراء تشكيلات لضباط في لواء الحرس الجمهوري، فإن القرار اتخذته قيادة الجيش بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل القمة العربية التي انعقدت في بيروت في 20 كانون الثاني الماضي ، وذلك بناءً على قرار القيادة بتسليم دفعة ضباط خريجي دورة 1994 الألوية والوحدات مكان خريجي دورتي 1985 و1986. وهذا التدبير يتم تطبيقه على كافة ألوية وأفواج الجيش من دون استثناء .
- أما بالنسبة الى موضوع شراء المعدات الأمنية فقد تم عبر اللجان الرسمية المكلفة تنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لضرورات امنية فرضها إنعقاد القمة في بيروت ولحماية المسؤولين العرب المشاركين فيها .
 
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