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بري: المعيار الاساسي لمحاربة الفساد هو تطبيق القانون
 
 
 
 
 
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٢٠ شباط ٢٠١٩
 
طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الاربعاء، فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لعقد جلسات رقابية وتشريعية في اطار ورشة المجلس الذي اكد عليها سابقا.

ونقل النواب عن بري في لقاء الاربعاء، اليوم، قوله ان جلسة مناقشة البيان الوزاري فرضت امرا واقعا على البرلمان والحكومة لا يمكن تجاهله وقد بدأت نتائجه تظهر.

وجدد بري التأكيد على ان المعيار الاساسي لمحاربة الفساد هو تطبيق القانون، معتبرا ان "الترف الرسمي" للبعض يجب ان يتوقف.

وأكد ان القرارات التي ستتخذها الحكومة يجب ان لا تطال الفقراء ومحدودي الدخل بأي شكل من الاشكال.
 
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