الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان عون: الحكومة ستكون حكومة ناجحة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن الحكومة ستكون حكومة ناجحة, مستغرباً ما يثار حول حصول خلافات داخلها.



عون وخلال إستقباله وفداً من مجلس نقابة الصحافة برئاسة جوزف القصيفي , جدد التأكيد على رفض لبنان إنتظار الحل السياسي في سوريا من أجل اعادة النازحين.مستغربًا موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادتهم.



و إعتبر عون أن ما قاله وزير الدفاع الياس بو صعب لجهة رفض قيام الحزام التركي الآمن في شمال سوريا، هو كلام منطقي لأن مثل هذا الحزام قد يؤدي إلى التقسيم، وهو أمر من شأنه منع عودة النازحين واللاجئين.



وعن موضوع التحذير الاميركي من "مخاطر حزب الله" ونفوذه في الحكومة الحالية، اوضح عون ان هذه هي الرؤية الاميركية وهي تختلف عن الواقع, مؤكدًا أن لا سلطة اعلى من سلطة الجيش والقوى الامنية التي قامت مؤخراً بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة وأرست الأمن والاستقرار.



عون نوه إلى ضرورة ضبط الاعلام لا في حريته انما ضمن سقف الحقيقة. مشيرًا إلى ان الشتائم التي تطلق عبر مواقع التواصل الإجتماعي يجب ان تحال الى قانون العقوبات لا الى قانون المطبوعات، خاصة وان القانون الجزائي بامكانه حسم قضايا من هذا النوع.







​ ورداً على سؤال حول مطالبة المانيا لبنان بتسلّم مدير المخابرات الجوية السورية جميل حسن من لبنان، نفى الرئيس عون علمه بما قيل في هذا المجال.





وعن مكافحة الفساد كشف عون أن هناك 5 قضايا على الاقل بتهمة الفساد امام القضاء، وهناك ايضا قضية كبرى مماثلة يتابعها القضاء منذ نحو شهر وفيها 21 عنصرا من قوى الامن الداخلي لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر