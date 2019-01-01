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ارتفاع إضافي في أسعار المحروقات لهذا الاسبوع...
 
 
 
 
 
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٢٠ شباط ٢٠١٩
 
سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً إضافياً اليوم 20 شباط 2019.

فارتفع سعر صفيحتي البنزين الـ95 والـ98 أوكتان، والديزل والغاز 200 ليرة لبنانية.

وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 22700 ليرة
- بنزين 98 أوكتان: 23300 ليرة
- الديزل: 17500 ليرة
- الغاز: 14100 ليرة
 
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