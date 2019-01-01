سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً إضافياً اليوم 20 شباط 2019.



فارتفع سعر صفيحتي البنزين الـ95 والـ98 أوكتان، والديزل والغاز 200 ليرة لبنانية.



وجاءت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 22700 ليرة

- بنزين 98 أوكتان: 23300 ليرة

- الديزل: 17500 ليرة

- الغاز: 14100 ليرة

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