أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في حديث إلى إذاعي أن "الخوف على التضامن الوزاري دائم في ظل تركيبة حكومية جامعة للافرقاء السياسيين ولكل فريق فيها مقاربته ورأيه للملفات، لكن عن مبدأ التضامن الوزاري في حكومة توافق وطني فيترجم عملا بقرارات جامعة لمجلس الوزراء"، مشيرا الى أن "أي قرار أو كلام خارج اجماع الحكومة لا يمثل القرار السيادي للدولة اللبنانية".







وشدد على أن "أولويات الحكومة كثيرة تتقدمها الموازنة التي تشكل مدخلا الى كثير من الملفات والكهرباء جزء أساسي منها"، لافتا الى أن "العمل جار في كل الوزارات لجهة تحضير الملفات التي سترفع إلى مجلس الوزراء".







وعن التوظيفات العشوائية، رأى أنه "في ظل قرارات وقوانين اتخذت جمدت التوظيف، أن يحصل ذلك فهذا أمر مستغرب ومضر جدا بالمصلحة العامة"، داعيا الى "نظرة مفصلة بهذه الإجراءات"