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الحريري مغردا في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: تحرير الإنسان من الخوف والحاجة خطة عملنا في الحكومة
الجمعة في ١ اذار ٢٠١٩ ، آخر تحديث :
11:21 م
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الحريري مغردا في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: تحرير الإنسان من الخوف والحاجة خطة عملنا في الحكومة
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٢٠ شباط ٢٠١٩
غرد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "20 شباط، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. العمل على تحرير الإنسان من الخوف والحاجة هو الطريقة الفضلى لتحقيق العدالة الإجتماعية، إنه طريقنا وخطة عملنا في الحكومة الجديدة".
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