غرد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "20 شباط، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. العمل على تحرير الإنسان من الخوف والحاجة هو الطريقة الفضلى لتحقيق العدالة الإجتماعية، إنه طريقنا وخطة عملنا في الحكومة الجديدة".