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الصفدي بحثت ولازاريني خلق فرص عمل لتمكين النساء والشباب اقتصاديا
 
 
 
 
 
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٢٠ شباط ٢٠١٩
 
استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي مساء امس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، في مكتبها، في زيارة تهنئة.

وجرى خلال الإجتماع عرض لسبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وأكد لازاريني حرص المجتمع الدولي على الإستقرار في لبنان من خلال خلق فرص تشكل عامل استقرار مجتمعي خصوصا في ما يتعلق بتمكين النساء والشباب اقتصاديا".

بدورها، عبرت خيرالله الصفدي عن فخرها بالإهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بحكومة "الى العمل"، ودعم الأهداف التي ستعمل عليها وزارة شؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب والفئات التي تستهدفها.

والتقت خيرالله الصفدي وفدا من جمعية الأهل لدعم التوحد في لبنان (AAA) برئاسة غادة حايك مخول ورئيسة الجالية القبرصية في لبنان ستيلا حبيبي، مقدمين لها التهنئة. وتمنى الوفد للوزيرة التوفيق بمهامها الوزارية.
 
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