الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان السفيرة الأميركية: واشنطن قلقة من دور حزب الله في الصراعات الإقليمية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عبرت السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد بعد لقائها ووفد من طاقم السفارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي بحضور الوزير السابق غطاس خوري، عن قلق الولايات المتحدة بشأن الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة.



وقالت ريتشارد في تصريح امام الاعلاميين: "لقد كنت صريحة مع رئيس الوزراء حول قلق الولايات المتحدة بشان الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، و تستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالامن القومي وهي قرارات تعرض بقية البلاد للخطر، وهي تستمر في خرق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل. وهذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل يشكل زعزعة له بشكل اساسي.







,واضافت ريتشارد: " ومع ذلك ، آمل بشكل كبير ألا ينحرف لبنان عن مسار التقدم الذي هو امامه الآن . من هذا المنطلق ، أحضرت معي اليوم فريقًا من كبار المسؤولين الرسميين في السفارة يضم مدير المساعدات الاميركية للبنان ، والملحق العسكري ، ومستشار شؤون اللاجئين ، ومستشار الشؤون السياسية والاقتصادية، وقد جئنا لاجراء مراجعة لمدى وعمق الدعم الأمريكي المتاح للتعليم والتنمية بهدف مساعدة المجتمعات اللبنانية على التعامل مع المطالب غير المسبوقة والمفروضة عليها بعدما فرّ جيرانها السوريون من وحشية نظام الأسد، ولبناء جيش قادر ومحترم يحمي مواطنيه تحت سلطة سيادة قادته المنتخبين، ولمعالجة مجموعة من القضايا الاقتصادية الصعبة".











واوضحت ريتشارد "في العام الماضي وحده، قدمنا ​​أكثر من 825 مليون دولار أمريكي من المساعدات الأمريكية وهي زيادة عن العام السابق، وكما قال الوزير بومبيو في الآونة الأخيرة ، "نحن شركاء مع لبنان لتحقيق نتيجة جيدة لشعب لبنان". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر