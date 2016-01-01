قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا لم تخطط لعقد شراكة رسمية مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).



وأضاف في تصريح للصحافيين في العاصمة موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبادل وجهات النظر مع عدد من الزعماء حول احتماليات تعاون بين روسيا وأوبك.



وتابع بيسكوف:" قيّم بوتين هذا الموضوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقد جرى التركيز خلال التقييم على أن صيغة التعاون الحالي، تعتبر فعالة على صعيد موازنة أسعار النفط العالمية، ولذلك، فلا نخطط لإجراء شراكة مع أوبك".



وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك في تصريح سابق، إنه من غير المرجّح إقامة كيان مشترك بين منتجي النفط الآخرين وأوبك، لتفادي احتكار الولايات المتحدة والتعقيدات البيروقراطية.



وفي نهاية عام 2016، قررت بعض الدول المنتجة للنفط وفي مقدمتها روسيا وأوبك، إجراء تعاون في مجال إنتاج النفط، وذلك بسبب الاتجاه المتقلب في أسعار النفط.