كلّف وزير المالية علي حسن خليل مدير المالية العام الآن بيفاني التحقيق في صحة ما نشرته احد المواقع حول تصرف احد الموظفين في احدى دوائر الوزارة والإفادة بالسرعة لأخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت المخالفة