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عون: لبنان تجاوز أزمة الأشهر الماضية على الصعيدين الإقتصادي والمالي
 
 
 
 
 
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١٢ شباط ٢٠١٩
 
طمأن رئيس الجمهورية ميشال عون ان لبنان تجاوز الازمة التي مرّ بها خلال الاشهر الماضية والتي انعكست سلبا على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد.


عون اكد خلال استقباله اعضاء مجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان برئاسة جوزف طربيه، ان الحركة الطبيعية بدأت تعود الى الاسواق المالية وثمة خطة ستعتمد لتعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني عموما وبالليرة اللبنانية خصوصا مشددا على ان عملية مكافحة الفساد انطلقت وستتواكب مع اصلاحات ضرورية تناولها البيان الوزاري للحكومة الجديدة.


من جهة اخرى استقبل الرئيس عون الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان كوبيتش.

مجددا التأكيد على اهمية دور القوات الدولية العاملة في الجنوب في الحفاظ على الامن والاستقرار، لافتا الى احترام لبنان للقرار 1701 بكل مندرجاته.


وعرض الرئيس عون لكوبيتش موقف لبنان من ملف النازحين السوريين لافتا الى تمسك لبنان بالعودة الآمنة لهم الى المناطق السورية الآمنة والمستقرة.


بدوره أكد كوبيتش على استمرار دعم الامم المتحدة للبنان في كل المجالات.



الى ذلك تسلم رئيس الجمهورية من سفير مصر في بيروت السفير نزيه النجاري دعوة للمشاركة في القمة العربية الاوروبية الاولى التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ يومي 24و25 شباط الحالي.
 
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