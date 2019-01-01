حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان







بالـــــدولار



بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة



العملــــــــة



شـــــــراء



مبيــــــــــع



شـــــــراء



مبيــــــــــع



الليـــــرة السوريــــــة



221.0000



221.6000



6.78



6.84



الدينــــار العراقــــــي



1162,00



1164,00



1,29



1,30



الدينـــــار الكويتـــــي



0,2852



0,2857



5257,44



5302,98



الدينـــــار الاردنــــــي



0,7075



0,7095



2118,56



2136,91



الدينـــــار البحرانــــي



0,3769



0,3770



3981,43



4015,92



درهـــــم الامـــــــارات



3,6729



3,6413



408,66



412,20



الريـــــــال القطـــــــري



3,6406



3,64013



412,25



415,82



الريـــــــال السعـــــودي



3,7501



3,7503



400,26



403,72



الريـــــــال العمانـــــــي



0,3849



0,3850



3898,70



3932,47



الجنيـــــــه المصـــــري



8.770



8.790



170,96



172,44



الجنيــــــة الاسترلينــي



1.2850



1.2855



1929.24



1945.94



الفرنــــــك السويســـري



1,5614



1,5134



2271,46



2291,14



الكـــــورون السويـــدي



6,5193



6,5208



230,21



2305,22



الليـرة التركية (100 الف)



1,8132



1,8144



827,54



834,71



















بالـــــدولار



بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة



العملــــــــة



شـــــــراء



مبيــــــــــع



شـــــــراء



مبيــــــــــع



الالـــــف يــــن يابانـــــي



110.54



110.55



13.58



13.70



الالـــف فرنـــك افريقـــي



511,99



514,69



2,92



2,95



الـدولار الاميركي بنكنوط











1501,00



1514,00



الــــــــدولار الكنــــــــدي



1,0163



1,0167



1476,64



1489,42



الــــــــدولار الاسترالـــي



1,0915



1,0918



1638,64



1652,83



اليـــــــــــورو



1.1281



1.1283



1693.43



1708.09



الكــــورون الدانماركـــي



5,8191



5,8201



257,92



260,16







الذهــــــــــــــب



اونصـــــــــــة الذهــــــــــب



1313.34



1313.47



1971420.91



1988495.17



اونصـــــــــــة الفضـــــــــة



15.79



15.83



23730.81



23936.34

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