| حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان
بالـــــدولار
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العملــــــــة
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مبيــــــــــع
شـــــــراء
مبيــــــــــع
الليـــــرة السوريــــــة
221.0000
221.6000
6.78
6.84
الدينــــار العراقــــــي
1162,00
1164,00
1,29
1,30
الدينـــــار الكويتـــــي
0,2852
0,2857
5257,44
5302,98
الدينـــــار الاردنــــــي
0,7075
0,7095
2118,56
2136,91
الدينـــــار البحرانــــي
0,3769
0,3770
3981,43
4015,92
درهـــــم الامـــــــارات
3,6729
3,6413
408,66
412,20
الريـــــــال القطـــــــري
3,6406
3,64013
412,25
415,82
الريـــــــال السعـــــودي
3,7501
3,7503
400,26
403,72
الريـــــــال العمانـــــــي
0,3849
0,3850
3898,70
3932,47
الجنيـــــــه المصـــــري
8.770
8.790
170,96
172,44
الجنيــــــة الاسترلينــي
1.2850
1.2855
1929.24
1945.94
الفرنــــــك السويســـري
1,5614
1,5134
2271,46
2291,14
الكـــــورون السويـــدي
6,5193
6,5208
230,21
2305,22
الليـرة التركية (100 الف)
1,8132
1,8144
827,54
834,71
بالـــــدولار
بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة
العملــــــــة
شـــــــراء
مبيــــــــــع
شـــــــراء
مبيــــــــــع
الالـــــف يــــن يابانـــــي
110.54
110.55
13.58
13.70
الالـــف فرنـــك افريقـــي
511,99
514,69
2,92
2,95
الـدولار الاميركي بنكنوط
1501,00
1514,00
الــــــــدولار الكنــــــــدي
1,0163
1,0167
1476,64
1489,42
الــــــــدولار الاسترالـــي
1,0915
1,0918
1638,64
1652,83
اليـــــــــــورو
1.1281
1.1283
1693.43
1708.09
الكــــورون الدانماركـــي
5,8191
5,8201
257,92
260,16
الذهــــــــــــــب
اونصـــــــــــة الذهــــــــــب
1313.34
1313.47
1971420.91
1988495.17
اونصـــــــــــة الفضـــــــــة
15.79
15.83
23730.81
23936.34