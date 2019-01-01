خفضت 'أوبك” توقعها للطلب العالمي على النفط في 2019 بسبب تباطؤ الاقتصادات والتوقعات لنمو أسرع في معروض المنافسين، ما يبرز حجم التحدي الذي تواجهه المنظمة لمنع تخمة معروض في الوقت الذي تبدأ فيه تخفيضات إنتاج جديدة.



وقلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري لها توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2019 وقالت إن الطلب على خامها سينزل إلى 30.59 مليون برميل يوميا، بانخفاض 240 ألف برميل يوميا عن تكهناتها الشهر الماضي.





وقالت 'أوبك” في التقرير إن إنتاجها النفطي تراجع 797 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق إلى 30.806 مليون برميل يوميا في كانون الثاني، ويعني ذلك نسبة التزام 86 بالمئة بالتخفيضات المتعهد بها.