لفتت وزيرة الدولة للتنمية الادارية الدكتورة مي شدياق لدى دخولها الى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري، الى انه:"لا يوجد ثقة عمياء لأننا شاركنا في صياغة البيان الوزاري