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شدياق: لا يوجد ثقة عمياء لاننا شاركنا في البيان الوزاري
 
 
 
 
 
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١٢ شباط ٢٠١٩
 
لفتت وزيرة الدولة للتنمية الادارية الدكتورة مي شدياق لدى دخولها الى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري، الى انه:"لا يوجد ثقة عمياء لأننا شاركنا في صياغة البيان الوزاري
 
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