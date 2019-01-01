A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال انخفضت أسعار النفط، بعد أن أعطت السعودية إشارات إلى أنها تعتزم خفض إنتاجها النفطي في آذار المقبل، ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستويات مرتفعة.



وقالت وكالة "رويترز"، إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغ صحيفة "فايننشال تايمز" بأن المملكة، أكبر منتج في منظمة "أوبك"، تخطط لخفض إنتاجها الشهر المقبل إلى 9.8 مليون برميل في اليوم، من 10.2 مليون برميل يوميا.

كذلك ذكرت "فايننشال تايمز"، أن صادرات السعودية ستنخفض في آذار إلى 6.9 مليون برميل يوميا.



يعني ذلك أن إنتاج السعودية في آذار سيتراجع بنحو 500 ألف برميل يوميا عن مستوى الإنتاج، الذي تعهدت به في اتفاق "أوبك+"، والذي يبلغ 10.311 مليون برميل يوميا.



وفي البورصات جرى تداول عقود مزيج "برنت" عند 62.85 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 2.18% عن سعر التسوية السابق، فيما ارتفعت عقود الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.87% إلى 53.39 دولارا للبرميل.



يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إنتاج الخام الأميركي مستويات قياسية هذا الشهر، حيث بلغ 11.9 مليون برميل في اليوم لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر