أكد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن "حادثة جورج زريق هي حادثة مؤسفة، وهو صرف دماءه من أجل تعليم أولاده"، مشيراً إلى أنه "من المستغرب أن تصل الأمور إلى هنا بموضوع التعليم"، شاكراً الإمارات على "الأحداث الهامة التي تجري على أراضيها وأهمها زيارة البابا فرنسيس".
وخلال حديث لقناة "الحدث"، لفت سليمان إلى أن "إصرار السياسيين اللبنانيين على تعطيل الدولة ظاهرة باتت تؤرق البلاد"، مشيراً إلى أن "55 بالمئة من الشعب اللبناني غير ممثل في مجلس النواب وبالتالي في الحكومة".
ورأى أنه "كان يجب تطعيم الحكومة الحالية بمقاعد تمثل المجتمع المدني"، معتبراً أن "تسليح الجيش من إيران لا يمكن أن يتم بدون موافقة دولية"، مشدداً على أن "مشكلة لبنان الأبرز عي عدم تحديد موقعه الجيوسياسي".