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سليمان: يجب أن يتخلى حزب الله عن سلاحه وإعادته لإيران
 
 
 
 
 
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١٠ شباط ٢٠١٩
 
أكد ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​ أن "حادثة جورج زريق هي حادثة مؤسفة، وهو صرف دماءه من أجل تعليم أولاده"، مشيراً إلى أنه "من المستغرب أن تصل الأمور إلى هنا بموضوع التعليم"، شاكراً ​الإمارات​ على "الأحداث الهامة التي تجري على أراضيها وأهمها زيارة ​البابا فرنسيس​".

وخلال حديث لقناة "الحدث"، لفت سليمان إلى أن "إصرار السياسيين ال​لبنان​يين على تعطيل الدولة ظاهرة باتت تؤرق البلاد"، مشيراً إلى أن "55 بالمئة من ​الشعب اللبناني​ غير ممثل في ​مجلس النواب​ وبالتالي في ​الحكومة​".

ورأى أنه "كان يجب تطعيم الحكومة الحالية بمقاعد تمثل ​المجتمع المدني​"، معتبراً أن "تسليح ​الجيش​ من ​إيران​ لا يمكن أن يتم بدون موافقة دولية"، مشدداً على أن "مشكلة لبنان الأبرز عي عدم تحديد موقعه الجيوسياسي".
 
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