قال رئيس الجمهورية ميشال عون ان "عملية مكافحة الفساد انطلقت ولن تتوقف مهما كانت الضغوط والمداخلات وستواكبها إصلاحات ضرورية لتوجيه إشارات الى المجتمع الدولي عن جدية الدولة اللبنانية"