الاحد في ١٠ شباط ٢٠١٩ ، آخر تحديث : 10:47 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
هل يحصل "إغلاق" حكومي جديد في الولايات المتحدة؟
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٠ شباط ٢٠١٩
 
لم يستبعد البيت الأبيض احتمال حصول "إغلاق" حكومي جديد إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق بحلول 15 شباط مع الديموقراطيين في شأن تمويل الجدار الذي يرغب الرئيس الأميركي في بنائه على الحدود مع المكسيك.

وصرّح الأمين العام للبيت الأبيض بالوكالة ميك مالفاني لشبكة "فوكس نيوز" أن "الإغلاق الحكومي لا يزال مطروحاً في المبدأ. لا يمكننا الوصول إلى هنا لكن هذا الخيار لا يزال متاحاً للرئيس وسيبقى".

وفي 25 كانون الثاني، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الشلل الجزئي للإدارات الأميركية بعد 35 عاماً من الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
وينصّ الاتفاق على تمويل الإدارات الفدراليّة المعنية حتى 15 شباط، موعد بدء "إغلاق" جديد محتمل بسبب عدم وجود اتفاق.

وقال الفريق المكلف إجراء المفاوضات والمؤلف من مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي الجمعة إنه متفائل بفرص التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد. لكن أحد المفاوضين الجمهوريين الأساسيين السناتور ريتشارد شيلبي أكد لشبكة "فوكس نيوز" أن "المحادثات متعثرة". وأضاف "آمل في أن نتمكن من كسر الجمود لأن الوقت ينفد".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٩ شباط ٢٠١٩ - ترامب: قمة ثانية مع كيم ستعقد في فيتنام نهاية شباط »
٨ شباط ٢٠١٩ - بومبيو يطالب بعقوبات أقوى: إيران تتحدى مجلس الأمن »
٧ شباط ٢٠١٩ - ترامب: دول التحالف نجحت بإنهاء داعش في سوريا والعراق »
٦ شباط ٢٠١٩ - ترامب يعين مرشح الولايات المتحدة لرئاسة البنك الدولي »
٦ شباط ٢٠١٩ - بومبيو: داعش لا يزال يمثل تهديدا خطيرا في العراق وسوريا »
٦ شباط ٢٠١٩ - مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون سيزر »
٦ شباط ٢٠١٩ - ترامب: إيران 'دكتاتورية فاسدة” ولن تحصل على سلاح نووي »
٥ شباط ٢٠١٩ - جنرال أميركي: داعش سيفقد كل مواقعه بسوريا قبل انسحابنا »