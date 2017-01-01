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روسيا تعيد من العراق 27 طفلا آخرين من أبناء جهاديات محكومات
 
 
 
 
 
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١٠ شباط ٢٠١٩
 
نظمت روسيا عملية ترحيل جديدة من بغداد لأطفال جهاديات روسيات محكومات في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي روسي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر في وزارة الخارجية الروسية إن "27 طفلا روسيا أعيدوا من بغداد إلى موسكو".

وقتل آباء هؤلاء الأطفال خلال ثلاث سنوات من المعارك بين تنظيم الدولة الإسلامية والقوات العراقية التي أعلنت "الانتصار" على التنظيم في نهاية العام 2017، وفق المصدر نفسه.

وقال المكتب الصحافي المندوبة الروسية لحقوق الطفل في روسيا آنا كوزنتسوفا إن الأطفال الـ27 "تراوح أعمارهم بين 4 و13 سنة، وهم يتحدرون من عشر مناطق روسية مختلفة". ومن المتوقع أن يصلوا مساء الاحد الى مطار رامنسكوي قرب موسكو في طائرة تابعة لوزارة الحالات الطارئة الروسية.

ولا يسمح القانون العراقي للنساء المحكومات، بالاحتفاظ بأطفالهن بعد بلوغهم سن ثلاث سنوات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في كانون الأول/ديسمبر خلال خطابه نصف السنوي أن العمل جار لإعادة هؤلاء الأطفال
 
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