توقع نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، "مساعدة من حلفاء لبنان في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة عن طريق إيداع الاموال لدى البنك المركزي".



وقال في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي: "فضلا عن تعهد قطر بشراء سندات حكومية بقيمة 500 مليون دولار، يتطلع لبنان إلى اكتساب ثقة البلدان العربية ودول أخرى للايداع في البنك المركزي، وهو أمر يمكن أن يحدث في وقت قريب".



وأشار إلى أن "من السابق لأوانه القول كيف يمكن أن تقدم السعودية مزيدا من الدعم، بالإضافة إلى ما تعهدت به في مؤتمر المانحين في باريس"، وقال: "قد لا يأتي الدعم كمساعدة بقدر ما قد يكون كودائع لدى البنك المركزي".



وختم حاصباني: "أولوية الحكومة الآن هي خفض عجز الموازنة وبدء برنامج استثماري كبير في البنية التحتية لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات الخاصة".