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السبت في ٩ شباط ٢٠١٩ ، آخر تحديث :
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احتجاجا على أسعار الوقود... قطع طرقات في اليونان بجرارات زراعية
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٩ شباط ٢٠١٩
قطع مزارعون يونانيون بعد ظهر السبت العديد من الطرقات خصوصا في شمال البلاد مستخدمين نحو 600 جرار زراعي احتجاجا على أسعار الوقود ومتوعدين "بزيادة الضغط على الحكومة"، على ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية.
وأعلن المتحدث باسم المحتجين كوستاس تزيلاس عضو اللجنة اليونانية للحصار أنّ "المزارعين وجّهوا رسالة للحكومة"، وتابع "نحن نطالب بلقاء نائب رئيس الوزراء يانيس دراغاساكيس"، كما نقلت عنه الوكالة.
وقال رئيس اتحاد مزارعي كارديتسا (شمال اليونان) فاغيليس بوتاس "سنزيد الضغط على الحكومة"، وذلك في مقابلة مع محطة تلفزيون "اي ار تي".
وقطع نحو 600 جرار زراعي العديد من الطرقات احتجاجا على أسعار الوقود وارتفاع المدفوعات الاجتماعية في اليونان.
وقُطع الطريق بين اثنيا وتيسالونيكي، أحد أهم محاور البلاد، لنحو ساعتين.
من جانبه، قال وزير الزراعة ستافروس أراخوفيس لإذاعة وكالة الأنباء اليونانية إنّ "الحوار دائما مفتوح، ليس هناك أي باب مغلق".
وأوضح انه التقى ممثلي النقابات في 14 كانون الاول لمناقشة مخاوفهم
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