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السبت في ٩ شباط ٢٠١٩ ، آخر تحديث :
04:18 م
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اصابة خطرة لأحد محتجي "السترات الصفر" بباريس
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٩ شباط ٢٠١٩
أصيب متظاهر من محتجي "السترات الصفر" إصابة خطرة في اليد قرب مقر الجمعية الوطنية بباريس خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن، بحسب ما أفاد أحد المسعفين المتطوعين.
وقام عناصر الإطفاء باجلاء المصاب، ووضعت ضمادة على مقدمة ذراعه، بحسب مراسل فرانس برس.
وبثت قناة التلفزيون ار تي مشاهد للمصاب
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