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ميركل: داعش لم يهزم إنما تحول إلى قوة قتالية غير منظمة
 
 
 
 
 
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٩ شباط ٢٠١٩
 
رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة أن تنظيم داعش لم يُهزم بعد، وإنما تحول إلى قوة قتالية غير منظمة بعدما خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا.

وتخالف تصريحات ميركل، التي أدلت بها أثناء افتتاح مقر المخابرات الخارجية الألمانية (بي إن دي) في برلين إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن التنظيم هُزم.

وأكدت أن مراقبة الأوضاع في سوريا كانت إحدى أهم أولويات المخابرات الخارجية، معتبرة أن الطريق ما يزال طويلا لتحقيق السلام في سوريا.
 
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