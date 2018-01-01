A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في وقت لاحق من الشهر الجاري سيعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي.



وقال ترامب على تويتر 'من يمثلونني غادروا للتو كوريا الشمالية بعد اجتماع مثمر للغاية واتفقوا على موعد وتاريخ لقاء القمة الثاني مع كيم يونغ أون. سيعقد في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 فبراير.”



وأضاف 'أتطلع لرؤية الزعيم كيم وتعزيز قضية السلام”.



كيم لن يفاجئني.. وكوريا الشمالية ستصبح صاروخا من نوع آخر

إلى ذلك، قال في تغريدة لاحقة: 'كوريا الشمالية بزعامة كيم يونغ أون ستصبح قوة اقتصادية كبرى. قد يفاجئ البعض إلا أنه لن يفاجئني لأنني تعرفت عليه، وأعي تماما ما هو قادر عليه. كوريا الشمالية ستصبح صاروخا من نوع آخر، صاروخاً اقتصاديا”



يذكر أن ترامب كان أعلن في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في 6 فبراير أنه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية في فيتنام.



كما أكد أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي جيدة.



وذكر أن الـ15 شهرا الماضية لم تشهد إطلاق بيونغ يانغ أي تجارب صاروخية.



وأوضح أنه لولا انتخابه رئيساً للولايات المتحدة لكانت واشنطن حالياً في حالة حرب مع بيونغ يانغ.



ويعتبر هذا الاجتماع المتوقع نهاية فبراير/شباط ثاني لقاء، بعد قمة تاريخية عقدت بين الرجلين في يونيو 2018 لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر