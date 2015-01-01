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خامنئي : إيران "لا يمكن أن تثق" بالأوروبيين
 
 
 
 
 
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٨ شباط ٢٠١٩
 
أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي أنه "لا يمكن الثقة" بالأوروبيين، وذلك بعد أسبوع على إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية خاصة للتبادل التجاري مع إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد طهران.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أطلقت الأسبوع الماضي آلية خاصة للدفع مسماة "إنتكس"، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى العالمية في عام 2015.

وتسمح الآلية لطهران القيام بعمليات تجارية مع شركات الاتحاد الأوروبي على الرغم من العقوبات الأميركية التي أعادت فرضتها واشنطن العام الماضي بعد انسحابها من الاتفاق.
 
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