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الاتحاد الأوروبي يتبنى التسوية الفرنسية الألمانية حول "نورد ستريم 2"
 
 
 
 
 
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٨ شباط ٢٠١٩
 
تبنى سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تسوية تسمح لبرلين بمواصلة المفاوضات مع روسيا بشأن أنبوب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز إلى أوروبا.

وكانت فرنسا وألمانيا قدمتا إلى شركائهما الأوروبيين تسوية تسمح بتبني قواعد جديدة حول نقل الغاز، بدون أن تعرقل مشروع أنبوب الغاز "نورد ستريم2" (السيل الشمالي2)، حسب الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن "التسوية الفرنسية الألمانية أقرت بشبه إجماع". وأكد دبلوماسي آخر أن التسوية أقرت خلال محادثات في بروكسل.

وينص التفاهم على أن تطبيق القواعد الأوروبية على أنابيب الغاز التي تشارك فيها دول أخرى مثل روسيا، يقع على عاتق الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي ربطت فيها للمرة الأولى بالشبكة الأوروبية.

وفي وضع "نورد ستريم2"، الذي يجري بناؤه حاليا، يقع الأمر على عاتق ألمانيا.
 
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