العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
أحمد الحريري : إجتياز المرحلة الصعبة بإقرار القوانين ومكافحة الفساد
مكتب حاصباني: ملف عطوي في عهدة التفتيش المركزي منذ سنتين
المطبوعات: تغريم الكعكي في دعوى ريفي وزوجته بتهم نشر أخبار كاذبة وتعكير السلم العام
حريق في نادٍ برازيلي.. ومصرع 6 لاعبين و4 موظفين
المنلا: التحدي الأساسي أمام الحكومة هو تنفيذ “سيدر”
اجتماعات ملف الأسرى باليمن تتواصل في عمان
بومبيو يطالب بعقوبات أقوى: إيران تتحدى مجلس الأمن
روسيا تطالب أميركا بتدمير أنظمة صواريخ وطائرات مسيّرة
الجيش الأميركي يسحب كامل قواته من سوريا نهاية نيسان
انقلاب داخل “داعش”.. البغدادي يرصد مكافأة لقتل الجزائري
السنيورة: نتمنى من حزب الله الالتزام بسياسة النأي بالنفس
جنبلاط يعلّق على الرجل الذي أحرق نفسه: يذكرنا بالبوعزيزي
جعجع أعلنت نيتها الادعاء على جميل السيد: يسعى لتشويه حقيقة مصير رمزي عيراني
"أزمة العقوبات".. إيران تتحرك لتحصيل ديونها من العراق
بانو زار جريصاتي مؤكدا دعمه لتحقيق قفزة نوعية في وزارة البيئة
محفوض مغردا: بأي منطق ترفض الحكومة إقتراح وزراء القوات؟
مكاري: المهم ألا يكون في البلد سلاح غير سلاح الجيش والدولة
حاصباني: القوات ستواصل لعب دورها الرقابي والدولة يجب ألا تعترف بغيابها في البيان الوزاري
خوري مغردا: أتمنى اقرار خطة لبنان الاقتصادية للنهوض الحقيقي بالاقتصاد
بري دعا الى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري الثلاثاء والاربعاء نهارا ومساء
علوش: كلام نصر الله مكابرة وهروب الى الامام
أردوغان: سنحارب الإرهابيين في مناطق انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
ايران تكشف صاروخا جديدا يبلغ مداه الف كلم
بعد اعطاء الاذن بملاحقتهم ...قرار بتوقيف الضباط الخمسة
سلام: لمجلس وزراء فاعل متضامن
جولة لوزير الإتصالات محمد شقير على هيئة اوجيرو
اقتراح قانون إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد
عون: لبنان يتطلع الى تعزيز التعاون مع المنظمات التابعة للامم المتحدة
بو صعب من واشنطن: العمل مستمر لتطوير المؤسسة العسكرية
وثائق مسربة تكشف قمع إيران للصحافيين بعد ثورة الخميني
الجمعة في ٨ شباط ٢٠١٩ ، آخر تحديث :
04:36 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
روسيا تطالب أميركا بتدمير أنظمة صواريخ وطائرات مسيّرة
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٨ شباط ٢٠١٩
طالبت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بتدمير أنظمة الدفاع الصاروخية 'إم.كيه-41” التي نشرتها في رومانيا من أجل العودة للالتزام بمعاهدة نووية من زمن الحرب الباردة.
وبحسب ما نقلت رويترز، فقد حثت موسكو الولايات المتحدة أيضا على أن تدمر طائراتها المسيرة الهجومية للسبب ذاته.
وأوردت الوزارة أنها استدعت الملحق العسكري بالسفارة الأميركية لتسلميه مذكرة تتضمن مطلب موسكو.
وعلقت روسيا اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى، خلال مطلع الأسبوع، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنسحب خلال ستة أشهر ما لم تنه روسيا ما وصفته بانتهاكات للمعاهدة.
وتنفي موسكو، من جهتها، خرق المعاهدة التي ورثتها عن الاتحاد السوفياتي، وتقول إن واشنطن هي التي تنتهكها عن طريق نشر نظام صاروخي في رومانيا القريبة من حدودها.
وأعلن حلف شمال الأطلسي 'الناتو” تأييده الكامل لقرار واشنطن تعليق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية مع روسيا.
وقال الحلف في بيان: 'تتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء ردا على تهديدات كبيرة للأمن الأوروبي الأطلسي، ناجمة عن قيام روسيا سرا بتجربة وإنتاج ونشر أنظمة صواريخ كروز
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٨ شباط ٢٠١٩
- حريق في نادٍ برازيلي.. ومصرع 6 لاعبين و4 موظفين
»
٧ شباط ٢٠١٩
- البرلمان الفرنسي يواجه 'السترات الصفراء” بقانون جديد
»
٧ شباط ٢٠١٩
- أوروبا وأميركا اللاتينية تجتمعان للبحث في الأزمة
»
٥ شباط ٢٠١٩
- روسيا تؤيد إجراء محادثات بين السلطة والمعارضة في
»
٤ شباط ٢٠١٩
- بعد انقضاء المهلة.. 4 دول أوروبية تعترف برئيس فنزويلا
»
٤ شباط ٢٠١٩
- الاتحاد الأوروبي قلق بشدة من صواريخ إيران الباليستية
»
٤ شباط ٢٠١٩
- عملية عسكرية فرنسية تشادية الأحد ضد رتل مسلح في شمال
»
٤ شباط ٢٠١٩
- كندا تعلن تأييدها التام لغوايدو
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا