A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال طالبت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بتدمير أنظمة الدفاع الصاروخية 'إم.كيه-41” التي نشرتها في رومانيا من أجل العودة للالتزام بمعاهدة نووية من زمن الحرب الباردة.



وبحسب ما نقلت رويترز، فقد حثت موسكو الولايات المتحدة أيضا على أن تدمر طائراتها المسيرة الهجومية للسبب ذاته.



وأوردت الوزارة أنها استدعت الملحق العسكري بالسفارة الأميركية لتسلميه مذكرة تتضمن مطلب موسكو.



وعلقت روسيا اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى، خلال مطلع الأسبوع، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنسحب خلال ستة أشهر ما لم تنه روسيا ما وصفته بانتهاكات للمعاهدة.



وتنفي موسكو، من جهتها، خرق المعاهدة التي ورثتها عن الاتحاد السوفياتي، وتقول إن واشنطن هي التي تنتهكها عن طريق نشر نظام صاروخي في رومانيا القريبة من حدودها.



وأعلن حلف شمال الأطلسي 'الناتو” تأييده الكامل لقرار واشنطن تعليق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية مع روسيا.



وقال الحلف في بيان: 'تتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء ردا على تهديدات كبيرة للأمن الأوروبي الأطلسي، ناجمة عن قيام روسيا سرا بتجربة وإنتاج ونشر أنظمة صواريخ كروز لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر