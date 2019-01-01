كشف الحرس الثوري عن صاروخ كروز جديد يبلغ مداه 1000 كلم، بحسب وكالة الأنباء التابعة لقوة النخبة في إيران.



وقال العميد أمير علي حاجي زاده قائد قوة الطيران التابعة للحرس الثوري، إن الصاروخ الجديد "دزفول" هو نموذج أكثر حداثة من طراز "ذو الفقار" الذي يبلغ مداه 700 كلم، بحسب الوكالة.



وكانت ايران قد اعلنت السبت نجاح اختبار اطلاق صاروخ كروز من نوع "حويزة" البالغ مداه 1350 كلم، تزامنا مع الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية.



وتم الكشف عن الصاروخ الجديد من قبل حاجي زاده وقائد الحرس الثوري اللواء محمد علي الجعفري في مصنع لإنتاج الصواريخ لم تحدد مكانه الوكالة