يفتتح اجتماع دولي اليوم في مونتيفيديو لمحاولة إيجاد حل تفاوضي للأزمة في فنزويلا حيث باتت المواجهة بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان خوان غوايدو تتركز على وصول المساعدة الإنسانية.



ويحضر الاجتماع الاتحاد الأوروبي وثماني دول أوروبية وخمسة بلدان من أميركا اللاتينية في عاصمة الأوروغواي بهدف 'المساهمة في خلق الشروط لعملية سياسية وسلمية” من أجل تسوية الأزمة الخطيرة التي تهز هذا البلد الواقعة في أميركا الجنوبية، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي.



وكانت المكسيك والأوروغواي أطلقتا أساسا هذه المبادرة كمؤتمر 'للدول المحايدة” حول فنزويلا، لكنها تحولت إلى اجتماع لمجموعة اتصال دولية شكلها الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون الثانير في بوخارست وانضمت إليها ثلاث دول أخرى في أميركا اللاتينية (كوستاريكا وبوليفيا والاكوادور).



ورحب الرئيس مادورو الذي رفض الإثنين المهلة الأوروبية لتنظيم انتخابات، بهذا الاجتماع وعبر عن دعمه 'لكل الخطوات والمبادرات من أجل تسهيل الحوار”