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المشنوق يوضح: سيناريوهات كاذبة للنيل من سمعتي
 
 
 
 
 
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٦ شباط ٢٠١٩
 
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب المشنوق بيان جاء فيه ان "الإعلامي غسان سعود روّج، عبر موقعه الإلكتروني، أن النائب المشنوق شارك في شراء أحد المصارف بقيمة 50 مليون دولار، وتم تناقل هذه الادّعاءات عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي”.

 وأضاف البيان، أن "هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ومن نسج خيال مؤلفه، ضمن مسلسل بدأت حلقاته منذ مدة بعد دخول مساهمين جدد في مصرف الشائعات، ويستمر بسيناريوهات أكاذيب جديدة، للنيل من سمعة المشنوق بعيد انتهاء مسؤولياته في وزارة الداخلية، بعدما تعذّر عليهم الإساءة له بأدائه السياسي أو عمله الوزاري"
 
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